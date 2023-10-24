نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبلغ نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي عقب تخطي عقبة سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بلغ الأهلي نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي بعدما عبر نظيره سيمبا التنزاني، وذلك في مباراتي الذهاب والإياب بربع نهائي البطولة.

الأهلي تعادل في تنزانيا بهدفين لكل فريق، وعاد تعادل بالقاهرة بهدف لمثله ليعبر المارد الأحمر بأفضلية نتيجة لقاء الذهاب.

تقدم فريق سيمبا التنزاني أولًا عن طريق لاعبه ساديو كانوتيه في الدقيقة ٦٨، وأدرك محمود كهربا التعادل للأهلي في الدقيقة ٧٦.

الأهلي

الشوط الأول



الأهلي كان الأفضل في الشوط الأول، لكن لاعبيه افتقدوا للتركيز في الفرص التي سنحت لهم سواء كهربا أو بيرسي تاو ومحمد أفشة وحسين الشحات.

بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من جانب لاعبي الأهلي، لتسجيل الهدف الأول مستغلين عاملي الأرض والجمهور.

وفي الدقيقة الرابعة سدد محمد مجدي أفشة كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها علت العارضة.

وسيطر واستحواذ لاعبي الأهلي، على مجريات اللقاء في أول ربع ساعة وكلن دون خطورة على المرمي وانحصر اللعب في وسط الملعب وأمام منطقة جزاء سيمبا في محاولات لاختراق دفاعات الفريق التنزاني.

وفي الدقيقة 16، أرسل التونسي علي معلول، كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حاول الحارس علي سالم تشتيت الكرة ولكنه فشل في ابعادها قبل أن يتابعها كهربا بتسديدة ولكنها اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ضربة ركنية.

ونفذ معلول الضربة الركنية، داخل منطقة الجزاء قابلها ديانج برأسية من يسار منطقة الجزاء فوصلت إلى رامي ربيعة فسدد الأخير كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 20، وسلت الكرة لبيرسي تاو، داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية وكلنها علت العارضة.

وسجل محمود كهربا، هدف للأهلي في الدقيقة 25، ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل على بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 33، أهدر بيرسي تاو، فرصة خطيرة للأهلي من عرضية علي معلول من جهة اليسار قابلها تاو برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

الأهلي وسيمبا

وسدد محمد مجدي أفشة، تسديدة قوية في الدقيقة 36، من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وأهدر الأهلي فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41، من تسديدة من حسين الشحات من يسار منطقة الجزاء ابعدها الحارس علي سليم من منتصف مرماه وتابعها كهربا بتسديدة أخرى ولكن الأخير كان متسللًا.



الشوط الثاني



واصل الأهلي الضغط على لاعبي سيمبا في الشوط الثاني، وسيطر لاعبيه على الكرة، وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 57، من عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء من الشحات قابلها بيرسي تاو بتسديدة ضعيفة مرت بحوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 59، ألغى الحكم هدف لكهربا بداعي التسلل.

وفاجئ سيمبا التنزاني الجميع في الدقيقة 68، بتسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي من كرة عرضية من شوماري كابومبي من جهة اليسار قابلها كلاتوس شاما برأسية من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بساديو كانوتيه وسكنت يمين المرمى.

الأهلي وسيمبا

وتعادل محمود عبدالمنعم كهربا للأهلي، في الدقيقة 76، من عرضية أرضية من علي معلول داخل منطقة الجزاء قابلها كهربا بتسديدة على يسار الحارس داخل المرمي.

وأهدر لاعبو المارد الأحمر العديد من الفرص المحققة، وسط حالة غضب عارمة بين الجهاز الفني للأهلي والجماهير التي حضرت اللقاء.

وسينتظر الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.