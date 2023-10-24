"كهربا" يدخل قائمة الهدافين و3 أشياء حدثت للمرة الأولى

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي وسيمبا التنزاني، وذلك بصعود الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ستاد القاهرة الدولي.

كهربا يدخل قائمة الهدافين

ونجح محمود عبد المنعم كهربا بتسجيل هدف التعادل والصعود للقلعة الحمراء، ليدخل كهربا في قائمة الهدافين التاريخيين خلال مواجهات الأهلي وسيمبا، وذلك متساويا مع محمود الخطيب واللاعب كريم وليد نيدفيد، بواقع هدفين لكل لاعب.

وتمكن كهربا من تسجيل هدف في مباراة الذهاب وهدف في مباراة الإياب، ويعالج رقم الخطيب عندما سجل ذهابا إيابًا في مرمى فريق سيمبا عام 1985.

3 أشياء تحدث للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا

للمرة الأولى ينجح فريق سيمبا في تسجيل أهداف أمام الأهلي داخل الأراضي المصرية.

للمرة الأولى ينتهي مباريات الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

للمرة الأولى تنتهي مباراة الذهاب والعودة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراة الدور نصف النهائي، الصاعد من مواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي وفريق بترو أتلتيكو الأنجولي.