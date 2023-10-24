نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة أبو تريكة.. أفشة يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر محمد مجدي أفشة بقميص كتب عليه " تعاطفا مع غزة " وذلك عقب نهاية مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وحجز المارد الأحمر بطاقة بطاقة التأهل الأولى لدور نصف نهائي البطولة، بعد التعادل ذهابا بثنائية لمثلها، وبهدف لمثله إيابا.

على طريقة أبو تريكة أمام السودان

ظهور أفشة أعاد للأذهان واقعة محمد أبو تريكة الذي ظهر بقميص كتب عليه الجملة ذاتها، في المباراة التي جمعت المنتخب المصري بنظيره السوداني عام 2008.

محمد مجدي أفشة

واكتفى الاتحاد الإفريقي انذاك بإطلاق التحذير فقط للاعب بعدم استغلال كرة القدم من أجل أغراض سياسية أو عنصرية.

وحضرت الأعلام والأوشحة الفلسطينية داخل استاد القاهرة الدولي، إضافة للاحتفالات بعلامة النصر من أجل دعم القضية الفلسطينية.