نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب يستدعي خماسي الزمالك لمعسكر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض المدير الفني، قائمة اللاعبين استعدادا لمعسكر المنتخب المفتوح في الفترة من 25 حتي 27 أكتوبر الحالي، وتضم 50 لاعبا ضمن خطة الجهاز الفني لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين واختيار أفضل العناصر.

وضمت القائمة 5 لاعبين من شباب الزمالك وهم:

- يوسف حمادة "حارس مرمى مواليد 2005".

- هشام محمد فؤاد "مدافع مواليد 2005".

- يوسف وائل "لاعب وسط مواليد 2005".

- أنس وائل "جناح هجومي مواليد 2005".

- أحمد خالد السمبوك "مهاجم مواليد 2005".

يذكر أن المعسكر الأول لمنتخب الشباب الذي أقيم بالإسماعيلية مؤخرا شهد انضمام 34 لاعبا، ليكون إجمالي اللاعبين الذين تم استدعاؤهم حتي الان 84 لاعبا.

ويحسم الجهاز الفني لمنتخب الشباب عقب المعسكر المفتوح قائمة اللاعبين النهائية لبطولة دورة شمال إفريقيا التي تقام في تونس نوفمبر المقبل.