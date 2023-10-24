نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من مدرب سيمبا بعد إقصاءه أمام الأهلي بدوري السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق روبرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، تصريحات مثيرة عقب إقصاءه لحساب الأهلي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل الإيجابي لكل منهما بهدف لمثله.

وجاءت التصريحات عبر مجموعة قنوات بين ان سبورتس مهنئا لاعبيه حول مستواهم الذين ظهروا به في مباراة اليوم.

وقال أوليفيرا: "قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي، وخلقنا فيها العديد من الفرص".

وتابع: "هدفنا كان الترشح لكن كرة القدم أحيانا لا تحقق كل ما تريده".

كنا نحتاج المزيد ولعبنا أمام فريق قوي

واستكمل: "سجلنا هدف التقدم وكنا نحتاج المزيد خاصة أننا لعبنا أمام فريق قوي وعلى ملعبه وبين جماهيره ".

واختتم: "أهنئ اللاعبين على المستوى الذين ظهروا به في مباراة اليوم".

وتعادل الأهلي ذهابا بهدفين لمثلهم في المبارة التي أقيمت على ملعب دار السلام في تنزانيا، بينما حسم التعادل بنتيجة هدف لمثله مواجهة الإياب على استاد القاهرة ليحجز المارد الأحمر بطاقة التأهل الأولى لدور نصف النهائي.