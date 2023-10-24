عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الدحيل القطري في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والدحيل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: محمد قاسم، عبد الله العمري، إيميريك لابورت، سلطان الغنام.

خط الوسط:، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة النصر ضد الدحيل مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دورى أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.