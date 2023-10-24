نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليس فتوح".. الزمالك يمنع نجمه من الرحيل في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد والمنتخب برئاسة حسين لبيب، حل بعض الأزمات والمشاكل التي تضرب صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار منع القيد الذي حرم القلعة البيضاء من ضم صفقات جديدة.

وتكثف إدارة الفريق مؤخرا جهودها، لمنع بعض نجوم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والعمل على صرف المستحقات المتأخرة، وتجديد عقود بعض اللاعبين.

- الزمالك يمنع رحيل ناصر منسي

وعلمت مصادر دوت الخليج الرياضي، أن رفض مسؤولو الأبيض، رحيل المهاجم الدولي ناصر منسي عن صفوف الأبيض في فترة الانتقالات القادمة بشهر يناير في ظل حرمان الفريق من قيد صفقات جديدة.

وتابعت المصادر، أن يوجد اهتمام من جانب فريقي البنك الأهلي وزد اف سي، للحصول على خدمات مهاجم الزمالك قي الانتقالات الشتوية القادمة.

وتستعد كتيبة الفارس الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2023\2024.