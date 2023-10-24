الرياضة

"ليس فتوح".. الزمالك يمنع نجمه من الرحيل في يناير

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أحمد جودة - القاهرة -  

يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد والمنتخب برئاسة حسين لبيب، حل بعض الأزمات والمشاكل التي تضرب صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار منع القيد الذي حرم القلعة البيضاء من ضم صفقات جديدة.

وتكثف إدارة الفريق مؤخرا جهودها، لمنع بعض نجوم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والعمل على صرف المستحقات المتأخرة، وتجديد عقود بعض اللاعبين.

- الزمالك يمنع رحيل ناصر منسي

وعلمت مصادر دوت الخليج الرياضي، أن رفض مسؤولو الأبيض، رحيل المهاجم الدولي ناصر منسي عن صفوف الأبيض في فترة الانتقالات القادمة بشهر يناير في ظل حرمان الفريق من قيد صفقات جديدة.

وتابعت المصادر، أن يوجد اهتمام من جانب فريقي البنك وزد اف سي، للحصول على خدمات مهاجم الزمالك قي الانتقالات الشتوية القادمة.

وتستعد كتيبة الفارس الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2023\2024.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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