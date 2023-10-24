نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار هام من رابطة الأندية بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى، بعد تأهل المارد الأحمر لنصف نهائى الدوري الإفريقي.

ويأتي تأجيل مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة، بسبب تأهل الشياطين الحمر إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي، على حساب فريق سيمبا التنزاني، بعد التعادل ذهابًا وإيابًا

ويخوض الأهلى مباراة الذهاب فى نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى يوم 29 أكتوبر الجارى، وهو نفس موعد مباراة الأهلى مع بلدية المحلة فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى.

وتمنع لوائح بطولة الدوري الإفريقي، مشاركة الأندية الموجودة في البطولة، بأي مباراة محلية أو خارجية أخرى، حتى الانتهاء من مشاركاته في دوري السوبر الإفريقي.

ونجح الأهلي، في التأهل بصعوبة شديدة إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال مباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهي النتيجة التي ساعدت الفريق في التأهل بأفضلية إحراز هدفين خارج الأرض.