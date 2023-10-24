نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم حسم التأهل.. رد فعل غاضب من جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردود أفعال غاضبة جماهيريا تلقاها لاعبي الأهلي، وذلك رغم حسم تأهله لدور نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي بعد التعادل بثلاثية لمثلها بمجموع المباراتين.

وجاء رد الفعل الغاضب بسبب أداء الفريق في المباراة، والذي غاب فيه التركيز وضياع العديد من فرص الأهداف.

في كل مرة لن تسلم الجرة يا كولر

من ضمن تعليقات الجماهير كان التحذير بسبب صعوبة المباريات القادمة في البطولة، خصوصا بعد تكرار ضياع الفرص ورعونة دفاعية كبيرة.

وضمن الأهلي تأهله منتظرا الفائز من بترو أتليتكو وصن داونز الجنوب افريقي ليكون الصدام بين المارد الأحمر والنادي الجنوب أفريقي محتملا.

وكان الأهلي قد تعادل بهدفين لمثلهم ذهابا، وبهدف لمثله إيابا.