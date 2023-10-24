عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق سبورتينج براجا البرتغالي، مساء اليوم على ملعب "بلدية براجا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الثلاثاء 24 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: فران - ناتشو - روديجر - كارفاخال.

في خط الوسط: لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي.

في خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو.



ترتيب المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد الإسباني، 6 نقاط.

2- نابولي الإيطالي، 3 نقاط.

3- سبورتينج براجا البرتغالي، 3 نقاط.

4- يونيون برلين الألماني، دون نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سبورتينج براجا دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1، بتعليق "خليل البلوشي".