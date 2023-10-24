نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محترف الأهلي يعلق على تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق لنصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني، وأكد أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على المضي قدمًا في البطولة والتتويج بلقبها.

وأوضح كريستو أن عدم مشاركته في المباراة أمر لا يحزنه، لأن اختيارات المدير الفني هي التي تحدد من يشارك ومن يجلس على دكة البدلاء، وشدد على أنه يتدرب بشكل جيد ويؤدي ما عليه، ليكون جاهزًا دائمًا إذا احتاج إليه الفريق.

وأكد كريستو أن مواجهة الدور نصف النهائي ستكون صعبة على الأهلي، لأن الفريق المنافس سيكون لديه نفس الدوافع من أجل الوصول للمباراة النهائية وبالتأكيد يطمح هو الآخر في الفوز باللقب أيضًا، ولكنه أكد أن لاعبي الأهلي مستعدون بقوة للمواجهة المقبلة، ويسعون لتحقيق الفوز.