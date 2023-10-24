نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كولر بعد التأهل لنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الفريق حقق المطلوب، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطي عقبة فريق سيمبا التنزاني.

وأكد أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز.





وأضاف: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.

وأكمل: تخطينا الدور ربع النهائي إلى نصف نهائي البطولة، ولا يمكن أن نحقق الفوز في كل المباريات بنتيجة كبيرة بشكل مستمر، ويجب أن نحترم جميع المنافسين، كما أكد أن التبديلات جاءت وفقًا لظروف اللقاء.

وأشار كولر إلى أن موديست غاب عن التدريبات الماضية لعدة أيام بسبب المرض، وأن إمام عاشور كان بحاجة إلى مزيد من الوقت خاصة أنه لا يقبل بمشاركة أي لاعب إلا في حال جاهزيته البدنية والفنية بنسبة ١٠٠٪‏.

وأكمل: إجمالا حصلنا على فرص عديدة وأهدرنا الكثير من الأهداف، ويتم علاج الأخطاء من خلال التدريبات والتركيز بشكل أكبر، وهو ما يتم العمل عليه باستمرار.