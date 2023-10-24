عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي إشبيلية، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره فريق إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أرسنال أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، سالابيا، جابرييل، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، جابرييل جيسوس.

موعد مباراة آرسنال أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة أرسنال أمام نظيره فريق إشبيلية، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.