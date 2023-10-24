نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كوبنهاجن في دوري ابطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق كوبنهاجن وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق كوبنهاجن، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في دوري ابطال أوروبا

في حراسة المرمي: أندري اونانا

في خط الدفاع: ريجيليون، هاري ماجواير، فاران، ديوجو دالوت

في خط الوسط: ماكتوميناي، سفيان أمرابط، برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.