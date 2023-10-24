نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يبدأ المفاوضات مع نجم فيوتشر قبل انتقاله للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

مفاوضات الزمالك مع عمر كمال عبد الواحد

ويترأس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب بعد انتخاباته وقائمته بالكامل، حيث يتولى الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد ملف كرة القدم بالنادي الأبيض.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" تطور جديد بشأن ميركاتو الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية يناير 2024.

وأوضح المصدر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل في الساعات القليلة الماضية مع وكيل عمر كمال عبد الواحد ووالده؛ لإبداء رغبة النادي الأبيض في الحصول على خدمات اللاعب.

وتابع المصدر أن مسؤولي الزمالك يخططوا لإقناع عمر كمال عبد الواحد بالانتقال إلى القلعة البيضاء لا سيما وأن عقد اللاعب ينتهي مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري.

وأتم المصدر موضحا أن أحمد سليمان بصدد تكثيف المفاوضات خلال الفترة المقبلة للحصول على توقيع عمر كمال عبدالواحد في يناير القادم.

وفي سياق آخر يسعى مسؤولو النادي الأهلي للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد في الفترة المقبلة بعد موافقة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو على ضم الظهير الدولي لمنتخب مصر.