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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا".. الأحمر يتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى

"نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا".. الأحمر يتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى، يبحث عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم عن نتيجة مباراة بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني بالدروي الإفريقي.

وتتصدر بطولة دوري السوبر الإفريقي المشهد الرياضي في محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أنها تضم مجموعة من الأندية الكبرى في إفريقيا، وهي في نسختها الأولى على رأسها الأهلي.

"نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا".. الأحمر يتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى

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"نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا".. الأحمر يتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى

وفي ذلك السياق، ترصد بوابة دوت الخليج الإلكتروني كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة دوري السوبر الإفريقي الجديد، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي

وكان يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور الربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

وكان يحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الأهلي وسيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين، والسادسة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والرابعة بتوقيت ليبيا والسودان، والثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا بالدوري الإفريقي

بدأ الأهلي الشوط الأول من المباراة بضغط عالي على الفريق الضيف سيمبا التنزاني، منذ بداية المباراة من أجل تسجيل هدف مبكرة في اللقاء.

ووسط سيطرة كبيرة من جانب فريق النادي الأهلي، سجل محمود كهربا هدف بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول باللقاء، ولكنه ألغى بداعي التسلل.

واهدر بيرسي تاو فرصة هدف محقق في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد عرضية من حسين الشحات متقنه داخل منطقة الجزاء قابلها بيرسي تاو بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم.

وسجل مهاجم النادي الأهلي هدف في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني باللقاء، ولكنه ألغى بقرار من الحكم بداعي التسلل.

ونجح فريق سيمبا التنزاني هدف أول في شباك النادي الأهلي، بالدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني باللقاء بعد عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها ساديو كانوتي بتسديدة داخل الشباك.

وأردك النادي الأهلي هدف التعادل عن طريق اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، بعد عرضية من علي معلول داخل منطقة الجزاء قابلها كهربا بتسديدة على يسار الحارس سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذا التعادل ضمن الأهلي التأهل للدور النصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، بنتيجة 3-3 بعد احتساب هدف خارج الأرض.

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ضد بترو أتليتكو الإنجولي، ضمن منافسات الدور الربع النهائي.

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي

وكان حسم التعادل الإيجابي مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا خارج الديار، على أرضية ملعب ستاد دار السلام بهدفين مقابل لكل منهما.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في مباراة الأهلي وسيمبا نظيره الفائز من مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الإنجولي في الدور النصف النهائي من البطولة.

رابط بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي عبر الرابط التالي هنــا .

"نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا".. الأحمر يتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى

التشكيل الرسمي للأهلي أمام سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي

وكان كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي، وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعه، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي افشه، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، وبيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي

كانت تذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي عبر قنوات ابو ظبي الرياضية الإماراتية، الحاصل على حقوق بث مباريات الدوري الإفريقي.

كما أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، بعد حصولها على حقوق بث وملكية إذاعة المباريات في البطولة الجديد.