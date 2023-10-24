كفاراتسخيليا يقود تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق يونيون برلين الألماني، مساء اليوم على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الثلاثاء 24 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: ميريت.

في خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناتان، روي.

في خط الوسط: كايوستي، لوبتكا، زيلينسكي.

في خط الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.



ترتيب المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد الإسباني، 6 نقاط.

2- نابولي الإيطالي، 3 نقاط.

3- سبورتينج براجا البرتغالي، 3 نقاط.

4- يونيون برلين الألماني، دون نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 5، بتعليق "جواد بدة".