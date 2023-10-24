تعادل السكة الحديد مع وادي دجلة سلبيًا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد مع نظيره فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني المجموعة الأولى دوري المحترفين.



دخل فريق السكه الحديد اللقاء بتشكيل ضم كلا من، يوسف رحومه، احمد فوزي، مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، محمد حسين عضل،أحمد ربيع،محمد جمال الكارته محمد اشرف، محمود كلشط،محمد نادي، محمد عصام.



وتواجد في البدلاء ابراهيم شعللها، السعيد كمال، عبد الله جمعه،حسين البدري،اسلام الفار، سيلا، جون ايفرى،محمود عبد العاطي، سامى عبد الستار.



بينما تكون فريق وادي دجلة من..

عبد كافي رجب، عمر عدلى، محمد جابر،كلانس، يوسف اويا، محمود طلعت،مؤمن عاطف، محمد عبد العاطي، وليد عطيه، محمود دياسطى، احمد دحروج.



وتواجد في البدلاء..



أحمد جمال، اسلام كانو،على حسين، احمد فتحي، احمد داهش، محمد الشبنى، احمد رفعت، اسلام جمال، احمد عزازي.



بهذه النتيجة يترفع رصيد الفريقان عند النقطة 7 في المركز السابع.



أدار المباراة الحكم محمود منصور حكم ساحه وعاونه كريم يؤنس مساعد اول ومحمد القاضى مساعد ثاني وجمال الجندي حكم رابع.



حضر اللقاء مجلس إدارة نادي السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد حسين.

ترتيب المجموعة

1- بتروجيت 12 نقطة

2- غزل المحلة 11 نقطة

3- القناة 10 نقاط

4- لافيينا10 نقاط

5-حرس الحدود 9 نقاط

6- بروكسي 8 نقاط

7- السكة الحديد7 نقاط

8- وادي دجلة 7 نقاط

9- دكرنس 7 نقاط

10- ابو قير 7 نقاط

11- المصرية للاتصالات 6 نقاط

12- البترول 6 نقاط

13- مكادى 5 نقاط

14- راية 5نقاط

15- طنطا 5نقاط

16- اسوان 4 نقاط

17- النصر للتعدين 4 نقاط

18- جمهورية شبين 4 نقاط

19- النجوم 4 نقاط

20- مصر للمقاصة نقطتين