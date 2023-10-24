نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري لكرة اليد بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، الموعد الرسمي لاستضافة مباراة كأس السوبر المصري، الذي من المقرر له أن يجمع بين الأهلي والزمالك.



ويلاقي فريق الأهلي لكرة اليد غريمه التقليدي الزمالك، في يوم السبت الموافق 9 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.



وقام الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة اليد، بنشر تصريحات نبيل محمد عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي بشأن مباراة كأس السوبر المصري.

وقال نبيل عاشور: "تأتي هذه الرعاية السامية مواصلة لنهج صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وقيادتنا الرشيدة في الاهتمام بالرياضة".

وتابع: "هدفنا واحدًا، وهو رفع راية الدولة في كل البطولات الخارجية".

واختتم: "فكرة استضافة الإمارات لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد بين فريقين كبيرين مثل الأهلي والزمالك، تعد ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، أملًا في المساهمة بشكل فعال في أنشطة اللعبة إقليميًا ودوليًا للمساعدة في تطوير اللعبة والنهوض بها محليًا".

ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر المصري بصفته بطلًا للدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يشارك الزمالك بصفته وصيفًا للدوري.