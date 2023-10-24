نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي يكشف سبب التأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق هدفه ‏الأساسي في مواجهتي سيمبا التنزاني بالتأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي، في نسخته ‏الأولى.

وأكد المدرب العام أن مواجهتي سيمبا في ربع النهائي بمثابة درس للاعبين، بعدما صعب ‏الفريق مهمته وعدم استغلال الفرص خلال مباراتي الذهاب والعودة، لافتًا إلى أن الفريق ‏كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف في مباراة الذهاب بتنزانيا.‏

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني حذر اللاعبين من نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا، ‏وطالبهم بالحسم في مباراة العودة.‏

وواصل المدرب العام حديثه بالتأكيد على أن مواجهتي سيمبا صفحة تم إغلاقها وسيتم التفكير ‏في المباراة المقبلة بنصف النهائي، كما شدد على أن الأهلي هدفه التتويج بلقب الدوري ‏الإفريقي وإضافة أول نسخة في تاريخ البطولة إلى دولاب بطولات النادي.‏

ووجه سامي قمصان الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم الكبير للفريق، وحضورهم اليوم في ‏مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين.