إنتر ميلان يتجاوز سالزبورج بثنائية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي فوزًا غاليًا أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

أحداث مباراة إنتر ميلان ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

افتتح أليكسيس سانشيز التسجيل لفريق إنتر ميلان عند الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة متقنة من زميله دافيد فراتيسي.

وأدرك أوسكار جلوخ هدف التعادل للفريق النمساوي من صناعة زميله موريتش كيارجارد في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 62، نجح هاكن كالهانجولو في إضافة الهدف الثاني للفريق الإيطالي، عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب بنجاح إلى داخل الشباك.

وتمكن لاوتارو مارتينيز من إحراز الهدف الثالث لفريق الإنتر عند الدقيقة 81، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية المباراة

1- إنتر ميلان، 7 نقاط.

2- ريال سوسيداد، 4 نقاط.

3- ريد بول سالزبورج، 3 نقاط.

4- بنفيكا، دون نقاط.