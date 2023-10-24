بايرن ميونخ يكتسح جالاطا سراي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني الفوز أمام نظيره فريق جالاطا سراي التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يكتسح جالاطا سراي بثلاثية

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات.

وافتتح اللاعب كينجلسي كومان التسجيل لفريق بايرن ميونيخ الألماني في المباراة عند الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.

وأدرك اللاعب ماورو إيكاردي هدف التعادل لفريق جالاطا سراي التركي عند الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وسجل اللاعب هاري كين الهدف الثاني لفريق بايرن ميونيخ في المباراة عند الدقيقة 73، ثم أضاف اللاعب جمال موسيالا الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة رفع فريق بايرن ميونيخ رصيده إلى 9 نقاط في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد فريق جالاطا سراي التركي عند 4 نقاط في المركز الثاني.