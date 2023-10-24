نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحليل دوت الخليج الرياضي.. العرضيات "آفة" الكرة المصرية وكلمة السر في سلبيات القلعة الحمراء (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المطلوب إثباته، وذلك بالصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

ورغم الصعود، شاهد متابعو الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء العديد من النقاط السلبية التي شهدتها المباراة في مواجهتي الذهاب والعودة.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز النقاط السلبية للمباراة، وكذلك السلبيات المتكررة في الفريق الأول بالنادي الأهلي.

آفة الكرات العرضية والتمركزات العشوائية

1- استقبل مرمى الحارس محمد الشناوي مع المنتخب المصري الأول والنادي الأهلي 7 أهداف في آخر 11 مباراة مع الأهلي والمنتخب المصري، بواقع هدف مع المنتخب المصري أمام المنتخب الجزائري، و6 أهداف مع الأهلي منذ مباراة المصري في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

2- اهتزت شباك الحارس محمد الشناوي بـ5 أهداف عن طريق ضربات الرأس، وذلك منذ بداية مباراة المصري عن طريق مروان حمدي، مرورا بمباراة المنتخب الأول أمام الجزائر، وصولا إلى مباراتي سيمبا ذهابا وإيابا.

3- أربعة أهداف جاءت عن طريق الكرات الهوائية من الناحية اليسرى، بواقع 3 أهداف مع الأهلي وهدف واحد مع المنتخب المصري، وهدف وحيد عن طريق الجبهة اليمنى في مباراة المصري.

4- 3 أهداف سكنت مرمى الشناوي من الكرات العرضية المتحركة، وهدفان من الكرات العرضية الثابتة (الضربات الركنية).

5- تمركز الحارس محمد الشناوي وتقديره للكرات العرضية تحت العارضة وبين القائمين، يحتاج تدخل سريع من مدرب الحراس البلجيكي بالقلعة الحمراء يانكون ميشيل، وكذلك يحتاج إعادة هيكلة من السويسري مارسيل كولر في تمركز رباعي الخط الخلفي.