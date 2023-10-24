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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على حصاد الجولة 4 بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

أختتمت منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف، والتى تشهد امال عريضة من جانب عدة فرق لخطف بطاقة الصعود، والتى أقيمت مبارياتها على مدار 3 ايام.

حيث حقق توت عنخ امون فوزا صعبا هدف نظيف على نظيره مركز شباب ابشواى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ابشواى، واحرز هدف توت عنخ امون لاعب ادهم حسن، ليرتفع رصيد توت عنخ امون للنقطة 9 فيما توقف رصيد مركز شباب ابشواى عند 3 نقاط

واكتسح نادى ابو كساة شقيقه نادى مطرطارس بخماسية نظيفة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سنورس، واحرز احمد عبد الرسول 4 اهداف فيما أحرز ومحمد محسن هدف ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 4 فيما توقف رصيد مطرطارس عند نقطة وحيدة.

وسقط مركز شباب اطسا فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام ضيفه نظيره مركز شباب سمسطا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم، وجاءت اهداف سمسطا عن طريق عمر لطفى ومحمد رجب، ليتوقف رصيد اطسا عند رصيد صفر فيما ارتفع رصيد سمسطا للنقطة 4.



ونجح مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز على شقيقه مركز شباب الفيوم بديربي فيومى قوى بملعب سنورس بهدفين نظيفين، واحرز هدفى سنورس الثنائى زبدة وقمحه، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 9 فيما توقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 4 نقاط.

فيما سقط نادى اهلى الغرق فى فخ الخسارة أمام نظيره نادى بنى سويف بملعب مركز شباب الفيوم، واحرز هدف بنى سويف لاعبه مندى سعيد، ليتوقف رصيد اهلى الغرق عند نقطة وحيدة فيما ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 7.

ويشارك بمنافسات المجموعة فرق نادى بنى سويف ومركز شباب الفيوم ومركز شباب اطسا ومركز شباب ابشواى ونادى توت عنخ امون ونادى مطرطارس ومركز شباب سنورس ومركز شباب سمسطا ونادى ابو كساة ونادى أهلى الغرق.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 9 نقاط.

2 - مركز شباب سنورس 9 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 7 نقاط .

4 - نادى ابو كساة 4 نقاط .

5 -مركز شباب الفيوم 4 نقاط.

6 - مركز شباب سمسطا 4 نقاط.

7 - مركز شباب ابشواى 3 نقاط.

8 - نادى اهلى الغرق نقطة.

9 - نادى مطرطارس نقطة.

10 - مركز شباب اطسا صفر.