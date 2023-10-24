نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز أمام سالزبورج.. موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد سالزبورج النمساوي عند النقطة 3 في المركز الثالث، وجاء الترتيب كالآتي:-

1- إنتر ميلان، 7 نقاط.

2- ريال سوسيداد، 4 نقاط.

3- ريد بول سالزبورج، 3 نقاط.

4- بنفيكا، دون نقاط.

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الإنتر بنظيره فريق روما في مواجهة من العيار الثقيل، يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي 2024.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sports 1 HD، بتعليق "عصام عبده".