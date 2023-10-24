نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بنزيما أم نيمار".. الدوري السعودي يستعد لمغادرة نجم عالمي.. فمن هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير كرة القدم السعودية في الوقت الحالي، صدمة مدوية حول اقتراب رحيل أحد النجوم اللامعة التي تم التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ضمن مخطط تطوير الكرة داخل المملكة العربية السعودية.

وشهد الوقت الماضي، وجود العديد من الأزمات لبعض نجوم أوروبا، سواء بسبب تراجع المستوى الفني، أو الصدام مع المدربين.

- رحيل عالمي يقترب من روشن

ونشر الإعلامي السعودي الشهير عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خاص جدًا، النجم الكبير أبلغ مرافقيه بعدم الحاجة لهم خلال الفترة القادمة".

وتابع:" النجم الكبير غيابه خارجيا مطول والنادي لا حول له ولاقوة".

وأوضحت الصحف السعودية مؤخرا، عن وجود صدام بين مدرب فريق اتحاد جدة نونو سانتو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مما كان سببا في استبعاده عن قائمة العميد في المواجهة الأخيرة أمام القوة الجوية العراقي.

كما تتجه أنظار عاشقي الهلال السعودي، إلى موقف إدارة الزعيم الأزرق مع الصفقة الاضخم هذا الموسم، الخاصة بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد تأكد انتهاء الموسم الكروي له، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع راقصي السامبا في تصفيات كأس العالم.