نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تمرد أكرم توفيق على كولر؟.. مصدر داخل الأهلي يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن وجود حالة غضب واستياء من جانب أكرم توفيق، نجم النادي الأهلي، بسبب استبعاده المتكرر من قائمة الفريق بالفترة الأخيرة، بعد عودته من الإصابة.

وغاب توفيق عن الأهلي لأشهر عديدة، عقب إصابته في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي، ليخضع لجراحة عاجلة في أوروبا.

- حقيقة أزمة أكرم توفيق والأهلي

وعلمت مصادر دوت الخليج، أن لا صحة نهائيا لما يتردد عن وجود أزمة بين السويسري مارسيل كولر وأكرم توفيق، بسبب استبعاده من قائمة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وتابع المصدر:" أن جاءت وجهة نظر كولر فنية للحفاظ على اللاعب وعدم الدفع به بعد عودته بفترة قصيرة من إصابة صعبة كالرباط الصليبي، خاصة بعد توصية المدرب للاعب بالتركيز في المران وعدم الاعتماد على الالتحامات القوية في الملعب".

كما أشار:" أن في ظل تألق محمد هاني وحالة الزحام الشديدة للاعبي وسط الملعب في قائمة كولر، يمنعه من مشاركة اللاعب في الفترة الحالية، والأمر لم يصل إلى أزمة، أي لاعب يريد دائما أن يشارك نع فريقه، واللاعب يعي ذلك تماما".