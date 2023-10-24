نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 مباريات هامة في دوري القسم الثاني (ب) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الرابعة من عصر الأربعاء عشرة مباريات هامة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني (ب).



المجموعة الثالثة

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1- كفر الشيخ مع مالية كفر الزيات



على ستاد كفر الشيخ يصطدم فريق كفر الشيخ متصدر المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 4 نقاط مع فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق كفر الشيخ علي فريق شباب تلا بثلاثية نظيفة بينما تلقى فريق المالية الهزيمة من فريق شباب القزازين بهدفين نظيفين.



2- بايونيرز مع المنصورة



يشهد ملعب نادي راس البر لقاء قمة بين فريق بايونيرز صاحب المركز السادس بقيادة خالد متولي مع فريق المنصورة صاحب المركز الثالث بقيادة عبد الطيف الدومانى.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 4 نقاط، حيث تغلب فريق المنصورة على فريق

بلقاس بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق بايونيرز مع فريق بنى عبيد بهدف لمثله.



3- اتحاد نبروه مع شباب القزازين



على ملعب اتحاد نبروه يلتقي فريق اتحاد نبروه صاحب المركز السابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد نقطة مع فريق شباب القزازين وصيف المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق شباب القزازين على فريق المالية بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق اتحاد نبروه الهزيمة من فريق صيد المحلة بهدفين مقابل هدف.



4- بلقاس مع الصيد بالمحلة



على ملعب نادي بلقاس يلعب فريق

بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة بلبل بيومي دون نقاط مع فريق الصيد بالمحلة صاحب المركز الرابع بقيادة طارق محجوب برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز الصيد على اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق بلقاس الهزيمة من فريق المنصورة بهدف دون رد.

5- مركز شباب تلا مع بنى عبيد

على ملعب نادي شباب تلا يخوض فريق شباب تلا متذيل المجموعة بقيادة عبد الله الجنادى دون نقاط لقاء صعب مع فريق بنى عبيد صاحب المركز الخامس بقيادة اكرم عبد المجيد برصيد 4 نقاط.

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المجموعة السادسة

1- الإسكندرية للبترول مع الاوليمبي

على ملعب نادي الاسكندرية للبترول ولقاء القمة والقاع بين فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة محمد كيتا برصيد 4 نقاط مع فريق الإسكندرية للبترول متذيل المجموعة بقيادة سيد فاروق دون نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الاوليمبي على فريق سبورتنج برباعية مقابل هدفين بينما تلقي فريق الإسكندرية للبترول الهزيمة من فريق طلائع الاسطول بهدفين مقابل هدف.

2- دلفي مع طلائع الاسطول

يستضيف ستاد جامعة الإسكندرية لقاء صعب بين فريق دلفى صاحب المركز الثالث بقيادة

جمال السيد مع فريق طلائع الاسطول صاحب المركز الخامس بقيادة هشام حنفى.



يدخل الفريقان اللقاء برصيد 4 نقاط عقب فوز دلفى على مركز شباب كوم حمادة بهدف نظيف كما فاز فريق طلائع الاسطول على فريق إسكندرية للبترول بهدفين مقابل هدف.



3-الحمام مع دمنهور



على مركز شباب الحمام يحل فريق

العاب دمنهور صاحب المركز الثامن بقيادة كمال فريد برصيد نقطة ضيفًا على فريق الحمام وصيف المجموعة بقيادة محمد كاربويا برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الحمام على فريق الهلال الضبعة برباعية مقابل هدفين بينما تلقي فريق دمنهور الهزيمة من فريق المجد السكندري بهدف دون رد.



4- سبورتنج مع المجد السكندري



يشهد نادي سبورتنج دربي العاصمة الثانية بين فريق سبورتنج صاحب المركز السابع بقيادة احمد فاروق برصيد 3 نقاط مع نظيره فريق المجد السكندري صاحب المركز الرابع بقيادة محمود التركي برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق المجد السكندري على فريق دمنهور بهدف نظيف بينما تلقي فريق سبورتنج الهزيمة من فريق الاوليمبي برباعية مقابل هدفين.



5- الهلال الضبعة مع شباب كوم حمادة



على ملعب المدينة الشبابية بابى قير يواجه فريق الهلال الضبعة صاحب المركز التاسع بقيادة ابو العينين شحاته برصيد نقطة فريق

شباب كوم حمادة صاحب المركز السادس بقيادة حسن مصطفى برصيد 3 نقاط.



شهدت الجولة الماضية خسارة الهلال من فريق الحمام برباعية مقابل هدفين، بينما تلقي فريق كوم حمادة الهزيمة من فريق دلفى بهدف نظيف.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- كفر الشيخ 4 نقاط

2- شباب القزازين 4 نقاط

3- المنصورة 4 نقاط

4- صيد المحلة 4 نقاط

5- بنى عبيد 4 نقاط

6-بايونيرز4 نقاط

7- اتحاد نبروه نقطة

8- ماليه كفر الزيات نقطة

9- بلقاس دون نقاط

10-شباب تلا دون نقاط

المجموعة السادسة

1- الاوليمبي 4 نقاط

2-الحمام 4 نقاط

3- دلفي 4 نقاط

4-المجد السكندري 4 نقاط

5-طلائع الاسطول4 نقاط

6- كوم حمادة 3 نقاط

7-سبورتنج3 نقاط

8- العاب دمنهود نقطة

9- الهلال الضبعه نقطة

10-اسكندريه للبترول دون نقاط