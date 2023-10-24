بايرن يعزز صدارته.. وإنتر يهزم سالزبورغ
عزز بايرن ميونيخ صدارته للمجموعة الأولى بفوزه الثالث توالياً والذي جاء على حساب مضيفه غلطة سراي (3-1) الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
أحرز لبايرن ميونخ كينجسلي كومان في الدقيقة 8، هاري كين في الدقيقة 73، جمال موسيالا في الدقيقة 79.
فيما سجل ماورو إيكاردي، لغلطة سراي في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.
بهذا الفوز يعزز بايرن ميونخ صدارته للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما يتجمد الوصيف غلطة سراي في الوصافة برصيد 4 نقاط، بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاجن لحساب نفس المجموعة.
إنتر ميلان في الصدارة
وفي ملعبه (جوزيبي مياتزا) ارتقى إنتر ميلان إلى صدارة المجموعة الخامسة، بفوزه 2-1 على سالزبورغ النمساوي، حيث رفع الـ(نيراتزوري) رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد، ويحتل سالزبورغ المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.
المهاجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز افتتح التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 19 إثر تمريرة حاسمة من زميله الإيطالي دافيدي فراتيسي، وانتظر الضيوف إلى الدقيقة 57 لمعادلة النتيجة عبر أوسكار غلوخ.
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