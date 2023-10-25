نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة ممتعة.. النصر يفوز على الدحيل بنتيجة 4-3 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا مهمًا أمام نظيره الدحيل القطري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الأول بارك"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويحتل النصر بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في لقاء وخسارة مباراتين.

أحداث مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا

سجل أندرسون تاليسكا أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للحارس صلاح زكريا هدف التعادل لصالح الدحيل في الدقيقة 53، بعد تسديدة قوية من فيليبي كوتينيو من داخل منطقة الجزاء ولكنها اردت من القائم الأيسر للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الدحيل في الدقيقة 55 بداع التسلل على ميشيل أولونجا.

وأحرز ساديو ماني الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 56، بعد عرضية رائعة من سلطان الغنام من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ماني بصدره ثم سدد كرة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وعزز كريستيانو رونالدو التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 61، بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص إسماعيل محمد الفارق لصالح الدحيل في الدقيقة 63.

ونجح المعز علي في تسجيل الهدف الثاني لصالح الدحيل في الدقيقة 67.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الرابع لصالح النصر والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 81، بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رونالدو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع ميشيل أولونجا أن يسجل الهدف الثالث لصالح الدحيل في الدقيقة 85.

