نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 24-10-2023 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر والدحيل بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الأول بارك" في ثالث جولات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة النصر والدحيل في بطولة دوري أبطال آسيا

افتتح أندرسون تاليسكا أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 56، بعد عرضية رائعة من سلطان الغنام من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ماني بصدره ثم سدد الكرة لتسكن الشباك في منتصف المرمى.

وعزز كريستيانو رونالدو التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 61، بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص إسماعيل محمد الفارق لصالح الدحيل في الدقيقة 63.

ونجح المعز علي في تسجيل الهدف الثاني لصالح الدحيل في الدقيقة 67.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الرابع لصالح النصر والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 81، بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رونالدو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع ميشيل أولونجا أن يسجل الهدف الثالث لصالح الدحيل في الدقيقة 85.