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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة النصر".. العالمي يضرب شباك الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا ويتصدر المجموعة

"نتيجة مباراة النصر".. العالمي يضرب شباك الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا ويتصدر المجموعة، يبحث عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن نتيجة مباراته فريقه أمام الدحيل في بطولة دوري أبطال آسيا 2024.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بالبحث عن مباراة النصر السعودي ونظيره الدحيل القطري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2024.

"نتيجة مباراة النصر".. العالمي يضرب شباك الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا ويتصدر المجموعة

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"نتيجة مباراة النصر".. العالمي يضرب شباك الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا ويتصدر المجموعة

وفي هذا السياق، توفر بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والدحيل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2024، من خلال السطور التالية في التقرير.

مباراة النصر والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا

وكان يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره الدحيل القطرى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان يحتضن ملعب ستاد الأول بارك في دولة السعودية المباراة بين النصر والدحيل بدوري أبطال آسيا، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والثامنة بتوقيت ليبيا والسودان، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

تشكيل النصر السعودي الرسمي أمام الدحيل بدوري أبطال آسيا

وكان كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تحت قيادة لويس كاسترو المدير الفني للفريق، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة الدحيل القطري وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبد الله العمري- لابورت- محمد قاسم.

خط الوسط: عبد الله الخيبري- عبد المجيد الصليهم- أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: ساديو ماني- تاليسكا- رونالدو

"نتيجة مباراة النصر".. العالمي يضرب شباك الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا ويتصدر المجموعة

مجموعة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا

ويقع النصر السعودي صمن المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا 2024، ويرافقه كلا من الدحيل القطري واستقلال دوشنبه، وبرسبوليس الإيراني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا

وكانت تذاع مباراة النصر السعودي والدحيل القطري في بطولة دوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوريات الكبرى، ويتولى المعلق الرياضي حسن العيدروس مهمة التعليق على المباراة.

كما أنها تذاع عبر مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، عبر عرب سات بالتحديد قناة SSC sports 1 HD، ويتولى المعلق الرياضي فهد العتيبي مهمة التعليق على المباراة بالقناة الصوتيه الأولى، رفقه محمد حسين أضرضور عبر القناة الصوتية الثانية.

وتذاع أيضًا مباراة النصر السعودي والدحيل القطري عبر قنوات الكأس القطرية، ويتولى المعلق المصري أحمد الطيب مهمة التعليق على المباراة.