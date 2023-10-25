نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. صعود هزيل وفرمان من كولر وموعد مباراة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

صعود أفريقي وأداء هزيل

نجح فريق الأهلي في الصعود للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، وذلك بعد التفوق على فريق سيمبا بفارق الأهداف خارج الديار، والتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في تنزانيا والتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.

ورغم الصعود، انتابت حالة من الغضب والقلق على جماهير القلعة الحمراء وذلك على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب أداء الفريق أمام سيمبا، وإهدار العديد من الفرص أمام المرمى بشكل غريب.

فرمان من كولر

أصدر السويسري مارسيل كولر فرمان عقب نهاية المباراة أمام فريق سيمبا وتأكيد الصعود إلى الدور نصف النهائي، وطلب كولر من اللاعبين المستبعدين من المباراة، وكذلك البدلاء الجالسين على دكة الإحتياطي تأدية بعض التدريبات البدنية قبل مغادرة أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الفريق على راحة من المران اليوم الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح الخميس المقبل.

موعد مباراة السوبر المصري

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة اليد عن موعد مباراة كأس السوبر المصري بين القطبين الأهلي والزمالك، وحدد الاتحاد الإماراتي التاسع من شهر ديسمبر المقبل موعدا لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تقام المباراة في إمارة الفجيرة، وذلك تزامنا مع اليوم الوطني الثاني والخمسين للإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن فريق الأهلي يشارك في البطولة بأعتباره بطل دوري المحترفين وكأس مصر، فيما يشارك الزمالك باعتباره بطلا للسوبر المحلي.

