نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. قطع الطريق على صفقة الأهلي وحقيقة اعتزال شيكابالا ضم خماسي الفريق لمنتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

قطع الطريق على صفقة الأهلي

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، في رفع الإيقاف عن الفريق وفك القيد، وذلك من أجل دعم الفريق الأول بصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويطمع مجلس إدارة القلعة البيضاء في الحصول على خدمات اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق مودرن فيوتشر، وذلك لدعم صفوف الفريق في الانتقالات القادمة.

وعلى الجانب الآخر، يواصل مسئولي القلعة الحمراء تكثيف المفاوضات لوضع الرتوش الأخيرة في إنهاء صفقة اللاعب عمر كمال، والحصول على خدمات اللاعب في يناير القادم.

حقيقة اعتزال شيكابالا

تدوالت أنباء مؤخرا بتكهنات وتوقعات لمستقبل اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، بتجديد تعاقده مع الفريق أم اختتام مسيرته عقب نهاية الموسم.

وأكد الإعلامي محمد محمد شبانة عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» بأن اللاعب سيجدد تعاقده مع الفريق لمدة موسم إضافي، نظرا لما يقدمه مع الفريق مؤخرا، واحتياج الفريق والجهاز الفني له خلال الفترة القادمة.

المغربي ينضم لقائمة يناير

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك التفكير في بعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، ويدخل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في قائمة اللاعبين المرشحين للعودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وأكد شبانة في برنامجه «بوكس تو بوكس» أن اللاعب المغربي، وافق على العودة مجددا للقلعة البيضاء، ومن المقرر التعاقد معه في يناير حال رفع إيقاف القيد عن الزمالك.

انضمام خماسي الزمالك لمنتخب الشباب

استدعى الجهاز الفني للمنتخب المصري للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، خماسي فريق الزمالك الشاب، وذلك للمشاركة في معسكر منتخب الشباب من 25 أكتوبر الجاري وحتى الـ27 من الشهر ذاته.

وجاء الخماسي المنضم من القلعة البيضاء لقائمة الفراعنة الصغار، على النحو التالي:

يوسف حمادة - هشام محمد فؤاد - يوسف وائل - أنس وائل - أحمد خالد.