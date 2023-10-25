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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي

عاجل- "فرصة الثأر لكتيبة كولر".. الأهلي يصطدم مع صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي..ضرب فريق الأهلي موعدًا ناري مع فريق صن داونز الجنوب الإفريقي، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الإفريقي، وذلك بعدما تعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني خارج الديار بهدفين، وتعادل الفريقين في القاهرة بهدف لكل منهم، ومنح النادي الأهلي أفضلية الصعود بعدما سجل هدفين خارج أرضه

بينما تأهل فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي، بعدما فاز خارج أرضه بهدفين مقابل هدف على فريق بترو أتليتكو الأنجولي، ثم تعادل سلبيًا على بعد أن تم طرد مدافع الفريق.

عاجل- "فرصة الثأر لكتيبة كولر".. الأهلي يصطدم مع صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي



"بقيادة كولر المارد الأحمر يرغب في الثأر"..موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي



وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية موعد مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي، والقنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفريقين.



ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الأهلي وصن داونز يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 من شهر نوفمبر المقبل.

عاجل- "فرصة الثأر لكتيبة كولر".. الأهلي يصطدم مع صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي

يمكنكم مشاهدة مباراة مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، وشاشة قناة أبو ظبي الرياضة.



تاريخ مواجهة الأهلي وصن داونز

تقابل النادي الأهلي مع صن داونز في 14 مباراة ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا، حقق النادي الأهلي الفوز في 5 مباريات، بينما فاز فريق صن داونز في 4 مباريات، وتعادل الفريق في 5 مباريات.

ترغب كتيبة مارسيل كولر في الثأر من صن داونز، الذي يحسب له إنه ا حقق الفوز على أرض النادي الأهلي، بينما لم يستطيع النادي الأهلي تحقيق الفوز على صن داونز خارج الديار.