ريال مدريد يفوز على سبورتنج براجا بشق الأنفس في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا هامًا أمام نظيره فريق سبورتينج براجا البرتغالي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بلدية براجا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا

افتتح رودريجو التسجيل للفريق الملكي عند الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعدما انطلق فينيسيوس جونيور بسرعته تجاه المرمى وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجو بتسديدة على يمين الحارس داخل الشباك.

وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني للريال، بعدما تسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية بباطن القدم على يسار الحارس داخل الشباك، في الدقيقة 61.

ونجح ألفارو جالو في تقليص الفارق مسجلًا الهدف الأول للفريق البرتغالي، عند الدقيقة 63، وذلك بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية استقرت داخل شباك الحارس كيبا.

وعند الدقيقة 82، سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لريال مدريد ولكن حكم المباراة ألغي الهدف بداعي التسلل.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد، 9 نقاط.

2- نابولي، 6 نقاط.

3- سبورتينج براجا، 3 نقاط.

4- يونيون برلين، دون نقاط.