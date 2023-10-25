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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي انتهت بفوز الميرنجي بهدفين مقابل هدف.

نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا اليوم في دوري أبطال أوروبا

افتتح رودريجو التسجيل للفريق الملكي عند الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعدما انطلق فينيسيوس جونيور بسرعته تجاه المرمى وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجو بتسديدة على يمين الحارس داخل الشباك.

وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني للريال، بعدما تسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية بباطن القدم على يسار الحارس داخل الشباك، في الدقيقة 61.

ونجح ألفارو جالو في تقليص الفارق مسجلًا الهدف الأول للفريق البرتغالي، عند الدقيقة 63، وذلك بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية استقرت داخل شباك الحارس كيبا.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد، 9 نقاط.

2- نابولي، 6 نقاط.

3- سبورتينج براجا، 3 نقاط.

4- يونيون برلين، دون نقاط.