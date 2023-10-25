نابولي يحقق فوزًا صعبًا على يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في تحقيق الفوز أمام نظيره فريق يونيون برلين الألماني، بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

هدف مباراة نابولي ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

تمكن جياكومو راسبادوري، لاعب فريق نابولي، من تسجيل هدف الفوز للفريق الإيطالي عند الدقيقة 65 من عمر المباراة، وذلك بعد تمريرة متقنة من زميله كفاراتسخيليا.



ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية المباراة

1- ريال مدريد، 9 نقاط.

2- نابولي، 6 نقاط.

3- سبورتينج براجا، 3 نقاط.

4- يونيون برلين، دون نقاط.

