نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز أمام يونيون برلين.. موعد مباراة نابولي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي أمام نظيره فريق يونيون برلين الألماني، بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نابولي إلى النقطة 6 في وصافة المجموعة الثالثة، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- ريال مدريد، 9 نقاط.

2- نابولي، 6 نقاط.

3- سبورتينج براجا، 3 نقاط.

4- يونيون برلين، دون نقاط.

موعد مباراة نابولي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي نابولي بنظيره فريق ميلان في مواجهة من العيار الثقيل، يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي 2024.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sports 1 HD.