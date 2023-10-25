عماد النحاس يوجه رسالة تحذيرية لـ كولر بعد التأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة تحذيرية إلى مارسيل كولر، مدرب القلعة الحمراء، بعد التأهل إلى دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي.

النحاس يحذر كولر

وأكد عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك مؤشرات خطيرة بالنسبة لأداء الأهلي خاصة على المستوى الدفاعي، الفريق استقبل هدف في الإياب واستقبل هدفين في مباراة الذهاب".

وتابع: "الأمر مع صن داونز سيكون مختلفا للغاية، الأهلي استسهل لقاء سيمبا وأهدر العديد من الفرص".

واختتم: "لا بد من الحذر من قوة فريق صن داونز، لا يمكن مواجهته مثل مواجهة سيمبا".

جدير بالذكر أن فريق الأهلي كان قد تعادل إيجابيًا بهدف في مباراة الإياب أمس الثلاثاء، وبهدفين في الذهاب، في إطار منافسات دور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.