ميدو ينصح أحمد عبد القادر بعدم الاحتراف

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، نصيحة إلى أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن احترافه إلى الخارج.

ماذا قال ميدو لأحمد عبد القادر؟

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لعبد القادر، انت بتلعب في نادي كبير دلوقتي، اصبر عشان متندمش".

وأضاف: "لما تلعب في نادي برا وتحترف لازم تلعب في نادي مناسب يكبرك".

واختتم: "انت دلوقتي بتلعب في نادي كبير وفي فرصة بتجيلك، مينفعش تستعجل عشان متندمش".

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد نجح في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على حساب سيمبا التنزاني.