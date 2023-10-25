خالد جاد الله: لاعبو الأهلي افتقدوا التركيز أمام سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق أن لاعبو النادي الأهلي افتقدوا التركيز أمام سيمبا التنزاني في مباراة اليوم.

خالد جاد الله: الأهلي لم يقدم عرضًا مقنعًا أمام سيمبا التنزاني

وصرح خالد جاد الله في مداخلة هاتفية عبر برنامج " البريمو "، على قناة " تن ":" كنت أتمني الدفع برضا سليم أمام سيمبا التنزاني".

وأكمل:" الأهلي كان مستحوذ طوال المباراة رغم ضياع فرصة مؤكدة لتسجيل أهداف".

وتابع:" كولر لم ينجح في إدارة مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني".

وأضاف:" كنت أتمني في التغيير عدم الدفع بموديست بل الدفع برضا سليم بدلا من كهربا".

واختتم: "موديست يعاني من نقص في معدلات اللياقة البدنية ويحتاج للوقت للتأقلم مع النادي الأهلي".

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي عقب التعادل مع سيمبا التنزاني بثلاثية مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.