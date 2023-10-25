نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي السابق يشكف سبب رحيله عن القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي السابق أسباب رحيله عن القلعة الحمراء، مشدد على أن إدارة الفريق وفرت جميع الأجهزة والأدوات لتطوير مستوى اللاعبين.

سبب رحيل أحمد أبو عبلة

وقال أحمد أبو عبلة في تصريحات على شبكة قنوات "أون تايم سبورتس": "راضٍ كل الرضا عن الفترة التي عملت خلالها مع النادي الأهلي، كنت حزين بالطبع بقرار رحيلي ولا أحد يغادر الأهلي وهو سعيد".

وأضاف: "حرصت على السفرمع الفريق إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري رغم معرفتي بقرار الاستغناء".

وتابع: "لم يعرض علي العمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولا بد وأن يكون التنسيق بين طبيب الفريق ومخطط الأحمال على أعلى مستوى من أجل مصلحة الفريق".

وأكد: "لقد عملت مع العديد من مخططي الأحمال، وتيسي هو أفضل مخطط أحمال تعاملت معه، حيث أن الإعداد البدني الجيد يحد من إصابات اللاعبين".

واكمل: "أرضية ملعب التتش جيدة، وليست السبب في تعرض لاعبي الأهلي للإصابات فهي أفضل من العديد من الملاعب الإفريقية داخل القارة".

واستكمل: "الأهلي وفر لنا جميع الأجهزة والأدوات التي تساعد في تطوير المستوى البدني للاعبين، ولاعبي الأهلي يستمعون جيدًا للتعليمات الطبية لانهم يتعاملون بإحترافية".

وأردف طبيب الأهلي السابق تصريحاته: "هناك لاعبون يتحاملون على أنفسهم من أجل الفريق، ولكن من يُشارك تكون إصابته خفيفة لا تؤثر عليه في المدى البعيد، وقرار المشاركة ليس بيد اللاعب".

واختتم تصريحاته: "قمت بزيارة العديد من الأندية الأوروبية والسعودية مثل بايرن ميونخ والنصر، ووجد أن التجهيزات الطبية والبدنية في النادي الأهلي تتواجد في مستوى ينافس تلك الأندية وقد يتفوق عليهم في بعض الأشياء".