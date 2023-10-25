نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يتصدرها مابولولو".. 3 صفقات محلية رهن المفاوضات داخل الأهلي قبل انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، بعض الخيارات المناسبة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعض المراكز التي يرغب بقوة في تدعيمها خلال الميركاتو الشتوي القادم، في ظل بعض الإصابات التي تضرب مراكز حيوية داخل تشكيل الفريق.

- 3 صفقات جديدة على طاولة الأهلي

وأكد الإعلامي محمد شبانة:" أن تدرس إدارة الأهلي بعض الصفقات داخل الدوري المصري لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي".

وتابع:" أحمد خليل كالوشا، مدافع إنبي، أصبح أحد المرشحين بقوة للانضمام إلى القلعة الحمراء في الفترة القادمة لتدعيم خط الدفاع، رغم عدم موافقة إدارة الزعيم البترلي في بدء المفاوضات بيناير".

واشار:" أن يوجد غضب بسبب مستوى الصفقة الجديدة، الفرنسي أنتوني موديست، لذلك يضع الأهلي خيارين جدد بالتعاقد مع الأنجولي مابولولو نجم الاتحاد السكندري، بجانب أحمد أمين أوفا مهاجم انبي ".