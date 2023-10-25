كولر يكشف أسباب غياب إمام عاشور عن مواجهة الأهلي وسيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب غياب إمام عاشور لاعب وسط الفريق، عن مواجهة الأهلي وسيمبا في إياب الدور الربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

كولر يكشف أسباب غياب إمام عاشور

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور الربع النهائي للبطولة.

وبهذا التعادل ضمن الأهلي التأهل للدور النصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، بنتيجة 3-3 بعد احتساب هدف خارج الأرض.

حول غياب أمام عاشور عن اللقاء قال المدير الفني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ": إمام عاشور لا يؤدي التدريبات بقوة منذ إصابته في لقاء الإسماعيلي، وبالتالي لم أدفع به في مواجهتي سيمبا".

وشدد كولر: "سنقوم بإجراء فحص طبي جديد للاعب، وفي حالة التأكد من سلامته، عليه أن يبذل كل الجهد في المران حتى يشارك في المباريات".

جدير بالذكر أنه بعد تأهل المارد الأحمر إلى دور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي، قد ضرب موعدا مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة المقبلة من البطولة.