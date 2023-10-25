موعد مباراة أنيمبا ضد الوداد المغربي في دوري السوبر الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، لمواجهة نظيره فريق إنييمبا النيجيري، مساء غدًا الخميس، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الفريق النيجيري، قد انتهت بفوز الوداد البيضاوي، بنتيجة هدف نظيف دون رد، قد يضعه في نصف النهائي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية موعد مباراة الوداد المغربي ضد نظيره أنيمبا النيجيري في دوري السوبر الافريقي.

موعد مباراة الوداد ضد أنيمبا

ويستعد لاعبي الوداد البيضاوي المغربي، لمواجهة نظيره فريق إنييمبا النيجيري، مساء غدًا الخميس، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي ضد أنيمبا

وتذاع أحداث مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد نظيره فريق أنيمبا النيجيري على الهواء مباشرة عبر قناة "الرياضية المغربية".