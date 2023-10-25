توقيت متابعة مباراة الترجي ضد مازيمبي في ربع نهائي دوري السوبر الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، لاستضافة نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، مساء غدًا الخميس، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهزيمة الترجي التونسي بهدفين دون رد، مما صعبت الأمور على شيخ الأندية التونسية في التأهل.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، توقيت متابعة مباراة الترجي ضد مازيمبي في ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الترجي ضد مازيمبي في دوري السوبر الإفريقي

ويستعد الترجي الرياضي التونسي، لاستضافة نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، مساء غدًا الخميس، على أرضه ووسط جماهيره في ملعب حمادي العقربي الأولمبي، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس، والسادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد مازيمبي

يمكنك مشاهدة مباراة الترجي التونسي ومازيمبي مجانًا، عبر عدد من القنوات العربية،يأتي في مقدمتها قناة أبو ظبي الرياضية الأولى "AD Sports HD 1"، وقناة أون تايم سبورتس المصرية.