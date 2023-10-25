نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي استعداداته لمواجهة نظيره فريق يونج بويز السويسري مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

متى تقام مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز؟

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق يونج بويز اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق الأخير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء والموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق يونج بويز السويسري المركز الثالث بنقطة واحدة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق يونج بويز السويسري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا.