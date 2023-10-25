نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف مفاجأة في صفقة عمر كمال مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن مفاوضات النادي الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الأهلي حتى هذه اللحظة لم يحدث اتصال رسمي مع فيوتشر بشأن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد".

وأضاف: "الزمالك يرغب في ضم عمر كمال في أقرب فرصة وينتظر حل أزمة القيد لإنهاء الصفقة لصالحه".

وتابع: "بيراميدز يرغب في التعاقد مع عمر كمال أيضًا".

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قال وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "دائمًا الإعلام الرياضي يتحدث عن الصفقات، ومع وجود السوشيال ميديا الأخبار تنتشر بقوة، لكن هناك بعضها غير صحيح، ويجب التوقف عن ما يثار حول وجود مفاوضات، ولم نتلقى أي عرض رسمي ولم أتلقى أي اتصال من أي مسئول في الأهلي أو الزمالك أو من خارج مصر".

وأضاف: "عمر كمال قيمة كبيرة بالنسبة لنادي مودرن فيوتشر، فهو لاعب من نجوم الفريق ولديه انتماء للنادي، وتأخرت نجوميته، ولو كان تألق في سن 26 أو 27 عاما كان سيحترف خارجيًا، وكنت سأدعمه في هذه الخطوة، وأنا شخصيا أسانده بقوة، وبالتأكيد سنتحدث معه قريبا، وبالتأكيد سنبحث عن مصلحة النادي واللاعب، وأي لاعب في مودرن فيوتشر سندعمه بقوة".