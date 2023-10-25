التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ويونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على حساب نظيره فريق يونج بويز السويسري اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ويونج بويز

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات، على ملعب فريق يونج بويز.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وعلى الجانب الآخر يتواجد فريق يونج بويز في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذه المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع:- روبن دياش، والكر، أكانجي، غفارديول.

في خط الوسط:- رودي، غريليتش، ألفاريز، فيل فودين، كوفاسيتش.

في خط الهجوم:- هالاند.